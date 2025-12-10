Mercatino di Natale al Villaggio Turistico Europeo

Il Mercatino di Natale al Villaggio Turistico Europeo offre un'opportunità unica di scoprire pezzi vintage, rinnovare il guardaroba e vivere un'esperienza all'insegna del buon cibo e dell'atmosfera festosa. Tra bancarelle colorate e delizie gastronomiche, il evento promette momenti di convivialità e shopping originale per tutta la famiglia.

Hai voglia di dare nuova vita al tuo guardaroba e fare il pieno di energia positiva? Allora non puoi mancare al Vintage Market & Brunch del Villaggio Turistico Europeo. Domenica 14 dicembre 2025. Viale Presidente Kennedy, 91 – Catania. Scambia, dona o presta abiti, accessori, libri e piccoli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il Regno di Babbo Natale di Vetralla si rinnova | nasce L' Incantesimo di Mezzanotte - Zazoom Social News

Porto di Manfredonia | spiegato il procedimento sulla stazione radio base del Molo di Ponente - Zazoom Social News

Boom di mercatini e villaggi di Natale: dove trovarli in Bergamasca - Stand e casette di legno in cui trovare tante idee regalo si moltiplicano in diverse località: ecco dove trovarli. Da bergamonews.it

Dalle piazze incorniciate dalle Dolomiti ai vicoli illuminati del Sannio, i mercatini di Natale in Italia sono diventati un vero fenomeno di turismo invernale - Dai mercatini di Natale di Bolzano a quelli di Benevento: date, atmosfere e consigli pratici per vivere i mercatini più belli d’Italia nel 2025. Lo riporta statoquotidiano.it

A Parma c'è profumo di Natale! ? Dal 8 al 24 dicembre in Piazzale della Pace, davanti alla Pilotta, si terrà un mercatino natalizio che raggrupperà più di 15 aziende locali, enogastronomiche e artigianali. Non potevano mancare i produttori di MercaTiAmo Vai su Facebook