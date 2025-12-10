Mercatino dei Ragazzi del Calcit a Puglia
Il Mercatino dei Ragazzi del Calcit si svolgerà a Puglia Arezzo domenica 14 dicembre 2025, dalle 9:00 alle 18:00. L'evento si terrà presso la struttura coperta della Polisportiva Puglia, situata vicino alla Chiesa di Puglia, offrendo un'occasione per sostenere una causa importante e trascorrere una giornata di solidarietà e shopping natalizio.
Arezzo, 10 dicembre 2025 – Domenica 14 dicembre 2025 dalle ore 09,00 alle ore 18,00 Mercatino dei Ragazz i presso la struttura al coperto della " Polisportiva Puglia " adiacente la Chiesa di Puglia (Arezzo). Il mercatino alla 4* edizione si sta caratterizzando come un appuntamento invernale in prossimità del.periodo natalizio. grazie all'impegno dei volontari di Puglia, Tregozzano e zone limitrofe ed alla preziosa collaborazione dell' Istituto Comprensivo G.Vasari. Il ricavato del mercatino sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche - servizio SCUDO. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Continua il mercatino di NATALE dei ragazzi di VIVERE fino al 23 dicembre presso la sede dell'Associazione in via Martini 16? Non fate mancare il vostro supporto - facebook.com Vai su Facebook
Calcit, la prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a Patrignone - Domenica 28 settembre dalle 9 alle 18 prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a PATRIGNONE. Lo riporta lanazione.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it