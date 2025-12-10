mercatino dei ragazzi del calcit a puglia

Il Mercatino dei Ragazzi del Calcit si svolgerà a Puglia Arezzo domenica 14 dicembre 2025, dalle 9:00 alle 18:00. L'evento si terrà presso la struttura coperta della Polisportiva Puglia, situata vicino alla Chiesa di Puglia, offrendo un'occasione per sostenere una causa importante e trascorrere una giornata di solidarietà e shopping natalizio.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – Domenica 14 dicembre 2025 dalle ore 09,00 alle ore 18,00 Mercatino dei Ragazz i presso la struttura al coperto della " Polisportiva Puglia " adiacente la Chiesa di Puglia (Arezzo). Il mercatino alla 4* edizione si sta caratterizzando come un appuntamento invernale in prossimità del.periodo natalizio. grazie all'impegno dei volontari di Puglia, Tregozzano e zone limitrofe ed alla preziosa collaborazione dell' Istituto Comprensivo G.Vasari. Il ricavato del mercatino sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche - servizio SCUDO.