Mercatino dei fumetti del disco e del vintage
Firenze si appresta ad accogliere un weekend dedicato al vintage, con un mercatino ricco di fumetti, dischi e oggetti d'epoca. Un'occasione unica per appassionati e collezionisti di immergersi nel fascino retrò, scoprendo pezzi unici e lasciandosi conquistare dall’atmosfera nostalgica che caratterizza l’evento.
Firenze si prepara a un weekend all'insegna del fascino retrò con un evento imperdibile per gli amanti del collezionismo e dello stile senza tempo. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, Piazza dei Ciompi si trasformerà in un vivace mercato a cielo aperto, ospitando una selezione speciale di fumetti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Passioni in Fiera | torna ad Arezzo il weekend di festa per le famiglie - Zazoom Social News
Firenze, piazza dei Ciompi si veste di vintage: torna il mercatino nel fine settimana - Torna a Firenze, nel fine settimana del 29 e 30 novembre, l’appuntamento col mercatino di piazza dei Ciompi, tra dischi, fumetti, abbigliamento e oggettistica vintage. Riporta 055firenze.it
Torna questo weekend il mercatino di piazza dei Ciompi - Firenze, 23 marzo 2023 – Torna questo weekend il mercatino di piazza dei Ciompi a Firenze, con i suoi dischi, fumetti , oggettistica e abbigliamento vintage. Come scrive lanazione.it
Aperto mercatino di Natale a via Cornelia 32 ——vinili cd fumetti Ogetti d’epoca strumenti musicali ecc sempre aperto Vai su Facebook
