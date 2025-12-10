Mercatino ' A Fera Bio
Il Mercatino 'A Fera Bio torna con un'edizione ancora più coinvolgente, offrendo un'ampia varietà di attività tra laboratori, musica e degustazioni. Un'occasione per celebrare la terra, valorizzare i prodotti locali e condividere momenti di convivialità, promuovendo un consumo consapevole e sostenibile.
Un'edizione ancora più speciale con un ricco programma di attività tra laboratori, musica e degustazioni, per trascorrere una domenica celebrando la nostra terra e il cibo buono, sano e giusto. Inoltre, sarà l'occasione per riflettere, insieme a produttori, consumatori e associazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Evento Speciale A’Fera Bio e Consorzio LeGallineFelici a Catania - Mercatino A' Fera Bio in festa: una domenica di cibo sano, giusto e di relazioni "felici" Il Mercatino A' Fera Bio annuncia un’edizione speciale e ricca di attività per Domenica 14 dicembre. Lo riporta lavocedellisola.it
Un mercatino come bio comanda - L Appennino parmense fa rivivere saperi e sapori all insegna del "mangiare naturale" con i mercatini e degustazioni di prodotti bio . Riporta tgcom24.mediaset.it
Domenica 14 dicembre ti aspetto al Mercatino 'a fera bio - Catania. Questo mese nel Mio Stan potrai trovare l'olio nuovo, idea per simpatiche strenne Natalizie ed alcune chicche arrivate dal "nord" fagioli e piselli secchi dell'azienda Cascina Bosco. Come sem Vai su Facebook
