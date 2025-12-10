Mercatini di Natale a Minturno
I mercatini di Natale a Minturno sono un appuntamento imperdibile nella tradizione natalizia della zona. Inseriti nella vasta programmazione delle festività, offrono un’atmosfera magica e ricca di eventi, tra bancarelle di artigianato, specialità gastronomiche e decorazioni natalizie. Un’occasione per vivere lo spirito del Natale in compagnia e scoprire le eccellenze locali.
All’interno della ricca programmazione del Natale a Minturno e Scauri arrivano anche i tanto attesi mercatini (nella foto tratta dalla pagina Facebook del Comune di Minturno).Nella suggestiva cornice della villa comunale e sul lungomare arrivano le immancabili casette natalizie per allietare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
