Mercatini di Natale a Minturno

Latinatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I mercatini di Natale a Minturno sono un appuntamento imperdibile nella tradizione natalizia della zona. Inseriti nella vasta programmazione delle festività, offrono un’atmosfera magica e ricca di eventi, tra bancarelle di artigianato, specialità gastronomiche e decorazioni natalizie. Un’occasione per vivere lo spirito del Natale in compagnia e scoprire le eccellenze locali.

All’interno della ricca programmazione del Natale a Minturno e Scauri arrivano anche i tanto attesi mercatini (nella foto tratta dalla pagina Facebook del Comune di Minturno).Nella suggestiva cornice della villa comunale e sul lungomare arrivano le immancabili casette natalizie per allietare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

mercatini natale minturnoMercatini di Natale 2025 in Italia: dove andare da nord a sud - Un lungo a appassionato inrteccio artigianato, luci, gastronomia e riti locali ... Scrive quotidiano.net