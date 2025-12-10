Mercatini di Natale a Latina

I mercatini di Natale a Latina rappresentano uno degli appuntamenti più attesi della stagione festiva, inseriti nella vasta rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale. Questi mercatini offrono un’atmosfera magica e tradizionale, tra bancarelle di artigianato, prodotti tipici e decorazioni natalizie, contribuendo a rendere le festività ancora più speciali per cittadini e visitatori.

Nell’ambito della ricca rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale per celebrare le festività a Latina, ci sono anche gli amati mercatini di Natale.Le bianche casette sono state poste in pieno centro su Corso della Repubblica sul tratto che va da piazza San Marco, dove si può trovare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

