mercatini di natale a gaggiano

I mercatini di Natale a Gaggiano offrono un’atmosfera incantata con esposizioni di artisti e artigiani, delizie di street food e spettacoli dal vivo. Tra le attrazioni, lo spettacolo delle Finestre Musicali con la Ricordi Music School e la magia del Natale con Barbara Ballabio, per vivere momenti unici e coinvolgenti in un ambiente festive e accogliente.

? Esposizioni di artisti, artigiani, street food,.Spettacolo delle Finestre musicali con la Ricordi Music School e La magia del Natale con Barbara Ballabio. ? Incursioni di Grinch e zampognari nella giornata e soprattutto vin brulè e cioccolata calda senza fine!?? E per il paese. scopri i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

