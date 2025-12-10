Mercanti in fiera
E anche quest'anno «Più libri più liberi» ce lo siamo tolti dalle palle di Natale. È finita, grazie a dio, e col botto. Dopo la surreale pagina scritta da un Politbjuro di intellettuali che al grido orwelliano «La censura difende la libertà» voleva cacciare un editore «nazista», col risultato che lo stand di Passaggio al Bosco è stato il più visitato della fiera (e non si sa cosa sia peggio: che la destra abbia iniziato a leggere o che la sinistra abbia iniziato a vietarlo), ieri è scoppiata una guerra pietosa dentro l'ala più simpatica del nazi-maoismo culturale italiano. Saviano, facendo finta di fare la morale, in realtà per rimarcare la leadership di Intellettuale Supremo dell'Antifascismo, ha rimesso in riga Zerocalcare spiegandogli che non bisogna avere paura dei libri e diffidandolo dal credersi il migliore di tutti: «Rinunciare a una fiera è solo una furbata, non si può fare i puri e lavorare con le multinazionali che eludono il fisco», gli ha detto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La fiera dei mercanti a Muggiò
La Fiera fredda scalda Borgonovo con i Mercanti di qualità e la Festa dello sport
Alle radici di una leggenda. Quei coraggiosi mercanti e gli ingegnosi "paisan" che meritarono la Fiera
Come tutte le domenica…super shopping alla fiera dei mercanti ? ? Vi aspettiamo domenica 07.12 a Muggiò (MB) lungo le vie del centro, dalle 9 alle 19 ? shopping con i fiocchi, prodotti di qualità e made in Italy street food (pizoccheri, trippa, salam Vai su Facebook
A Parma il Mercanteinfiera - Si apre presso la Fiera di Parma l attesissimo appuntamento con Mercanteinfiera Autunno, giunto quest anno alla sua 24esima edizione. Da tgcom24.mediaset.it
Spaccio di droga nel Casertano, la base attiva 24 ore al giorno anteprima24.it
“Non si vedono più oranghi, non sappiamo se sono scappati o se sono morti a causa delle frane e delle ... ilfattoquotidiano.it
Ucraina, Mosca: “Promessa elezioni di Zelensky è come spettacolo di marionette” – La diretta lapresse.it
Intervista ad Annalisa: la laurea in fisica, l’asteroide, le (mini) parolacce. “Canto la libertà e la vita ... ilrestodelcarlino.it
Merv, la recensione: serve un cane per far funzionare una coppia? movieplayer.it
Quanto costa oggi l’energia elettrica? quifinanza.it