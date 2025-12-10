Mentre la fidanzata dorme lui sblocca l’app e fa bonifici sul proprio conto per 25mila euro Poi il messaggio d’addio

Un episodio sorprendente si è verificato a Reggio Emilia, dove un uomo, mentre la fidanzata dormiva, ha effettuato bonifici per un totale di 25mila euro sul proprio conto. L'evento ha suscitato grande attenzione e domande su motivazioni e dinamiche di questa azione insolita.

Reggio Emilia, 10 dicembre 2025 - Lei dorme, lui prende il cellulare e effettua bonifici da 25mila euro sul proprio conto. Il fidanzato si sarebbe impossessato del telefono cellulare della donna e sarebbe entrato nell'home banking tramite riconoscimento facciale. Dopo aver effettuato gli invii di denaro, si sarebbe allontanato in piena notte facendo perdere le proprie tracce. Il 20enne nordafricano dopo ha inviato un messaggio di addio alla compagna, lasciando intendere la sua intenzione di rientrare nel Paese d'origine. Solo poche ore dopo questo messaggio, la vittima ha verificato il suo saldo, scoprendo le due operazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mentre la fidanzata dorme, lui sblocca l’app e fa bonifici sul proprio conto per 25mila euro. Poi il messaggio d’addio

