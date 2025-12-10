Meno volumi più pubblico Nuovo progetto a Ponente

A Cesenatico, un nuovo progetto turistico a Ponente Falkesteiner prevede la creazione di un importante complesso, con meno volumi e più attenzione al pubblico. Il Comune e il gruppo FMTG hanno valutato insieme una proposta di recupero dell’area Città delle Colonie di Ponente, puntando a valorizzare questa parte significativa dell’area a fini turistici.

Falkesteiner realizzerà un importante complesso turistico a Cesenatico. Il Comune e il gruppo FMTG (Falkesteiner Michaeler Tourism Group), ieri mattina, si sono infatti incontrati in municipio per valutare insieme una nuova proposta progettuale riguardante il recupero a fini turistici di una parte importante dell'area denominata Città delle Colonie di Ponente. Pubblico e privato hanno condiviso una progettualità di massima che riguarda la demolizione di numerosi manufatti presenti nel tratto compreso tra via Magellano e via Cavour, la realizzazione di un hotel a 5 stelle aperto tutto l'anno capace di attrarre turisti di nuovi mercati, connesso ad una serie di alloggi ad uso turistico e residenziale direttamente collegati ai servizi della struttura alberghiera, oltre ad una Residenza turistica alberghiera (Rta).

La produzione francese scenderà a meno di 590 mila veicoli entro il 2028 (-11%). L'Italia, oggi a metà dei volumi, potrebbe recuperare terreno con Mirafiori e le nuove allocazioni a Melfi

#Stellantis, ombre sulla produzione francese: scenderà a meno di 590mila veicoli entro il 2028 (-11%), secondo le stime dei sindacati francesi citate dal FT. L'Italia, oggi a metà dei volumi, potrebbe recuperare terreno con Mirafiori e le nuove allocazioni a Melfi