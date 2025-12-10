Memorial Giak Di Napoli Vince la Chianti Volley | Lo sport che educa

Il quarto Memorial Giacomo Di Napoli si è concluso con la vittoria della Chianti Volley, celebrando il talento e la memoria di un giovane campione. L’evento, dedicato al ricordo di Giacomo, ha promosso valori sportivi e umani, ricordando il suo spirito di dedizione e passione per il volley e l’aeronautica.

"Il volo interrotto di un campione che continua a ispirare". Con questo spirito si è svolto il quarto "Memorial Giacomo Di Napoli" un torneo di volley nel segno del talento e della memoria del giovane aglianese scomparso l’11 luglio 2022, a soli 20 anni, mentre si preparava a rappresentare l’Italia ai Mondiali di acrobazia in aliante. Lunedì 8 dicembre, per l’intera giornata, si è svolto il ’Memorial Giacomo Di Napoli’, torneo giovanile di pallavolo organizzato dal Volley Aglianese, riservato alla categoria Under 14 e dedicato a Giak. Torneo combattuto e partecipato con grande spirito agonistico, che si è svolto nelle palestre di due scuole aglianesi: la media Bartolomeo Sestini, scuola che Giak aveva frequentato, la cui palestra è intitolata proprio a Giacomo dal 9 dicembre 2022 e la primaria Gianni Rodari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Memorial Giak Di Napoli. Vince la Chianti Volley: "Lo sport che educa"

