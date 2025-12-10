Meloni-Zelensky l’equilibrio di un abbraccio obbligato

L'incontro tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky rappresenta un delicato equilibrio tra sostegno e realpolitik. Dopo un colloquio con il Papa, Zelensky manifesta subito fiducia nell’alleanza italiana, evidenziando le dinamiche complesse e le tensioni che caratterizzano le relazioni tra Roma e Kiev in un contesto di crisi internazionale.

Prima ancora di aver scambiato qualche parola con Giorgia Meloni, il presidente ucraino Zelensky, reduce dal «cordiale colloquio» mattutino col pontefice, già metteva la mano sul fuoco sulla lealtà italiana:

"Mi fido di Meloni, colloquio eccellente", assicura Volodymir Zelensky dopo essere stato ricevuto della premier a Palazzo Chigi.