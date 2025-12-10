Meloni sulla cucina italiana patrimonio Unesco | Un orgoglio
Il presidente del Consiglio Meloni esprime orgoglio per la recente decisione del Comitato intergovernativo dell'Unesco di riconoscere la cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità. La scelta, annunciata durante la riunione a New Delhi, celebra l'importanza culturale e gastronomica dell'Italia nel panorama mondiale.
Il videomessaggio del presidente del consiglio italiano dopo la decisione presa dal Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
“Italia fra Trump e lasagne al basilico — dai sondaggi 'made in USA' alla cucina che sogna l'UNESCO, passando per Meloni, Atreju e Carlo & Camilla a Roma.” Tutto questo nel #RistrettoItaliano di domani Vai su X
Ristretto Italiano domani ritorna su tutte le piattaforme. Ecco che cosa troverete nella puntata: Trump superstar… proprio da noi! Meloni e Trump: questione di sentimento. Generatori per Kiev ? non più armi. ? Antisemitismo o critica? Il Pd si divid - facebook.com Vai su Facebook
Unesco: Meloni, ingresso cucina italiana in patrimonio ci inorgoglisce - Strumento formidabile per proteggerci da concorrenza sleale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Riporta ilsole24ore.com
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu