Meloni sulla cucina italiana patrimonio Unesco | Un orgoglio

Ilrestodelcarlino.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Consiglio Meloni esprime orgoglio per la recente decisione del Comitato intergovernativo dell'Unesco di riconoscere la cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità. La scelta, annunciata durante la riunione a New Delhi, celebra l'importanza culturale e gastronomica dell'Italia nel panorama mondiale.

Il videomessaggio del presidente del consiglio italiano dopo la decisione presa dal Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India   . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

meloni sulla cucina italiana patrimonio unesco un orgoglio

© Ilrestodelcarlino.it - Meloni sulla cucina italiana patrimonio Unesco: "Un orgoglio"

meloni cucina italiana patrimonioUnesco: Meloni, ingresso cucina italiana in patrimonio ci inorgoglisce - Strumento formidabile per proteggerci da concorrenza sleale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Riporta ilsole24ore.com