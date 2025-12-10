Meloni | Per la pace serve unità Zelensky | Mi fido di Giorgia

Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky si sono confrontati a Palazzo Chigi in un incontro di un'ora e mezza, focalizzato sulla pace e sulla collaborazione tra Italia e Ucraina. Durante il vertice, sono stati discussi temi chiave legati alla situazione internazionale, con Meloni che ha sottolineato l'importanza dell'unità per raggiungere la pace e Zelensky che ha espresso fiducia nel sostegno italiano.

Un'ora e mezza. Tanto dura il faccia a faccia a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky. Un incontro che cade nel giorno dell'ennesimo affondo di Donald Trump all'Europa e al leader ucraino, definito dal presidente americano "un piazzista come il Barnum del circo". Parole non casuali e che fanno seguito all'insistente pressing della Casa Bianca che, racconta il Financial Times, per il tramite di Steve Witkoff e Jared Kushner avrebbe chiesto a Zelensky una riposta al piano di pace nel giro di "pochi giorni" perché il presidente americano punterebbe a un accordo entro Natale. Mentre il leader ucraino è a Roma per incontrare prima Leone XIV in Vaticano e poi la premier, i margini di manovra di Kiev sui negoziati di pace che Washington sta gestendo in completa autonomia con il Cremlino sembrano dunque farsi sempre più stretti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni: "Per la pace serve unità". Zelensky: "Mi fido di Giorgia"

