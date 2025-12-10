Meloni | Grazie al lavoro di squadra spesi tutti i fondi di coesione Ora il Sud corre più del Nord
Il governo Meloni annuncia il completamento dei progetti finanziati dai fondi di coesione, con un risultato che ha permesso al Sud di avanzare più velocemente rispetto al Nord. Dopo anni di ritardi, l’efficiente lavoro di squadra ha garantito la piena utilizzazione delle risorse, aprendo nuove prospettive di crescita e sviluppo per le regioni meridionali.
Il governo Meloni ha portato a termine tutti i progetti finanziati dai fondi di coesione, dopo anni di notevoli ritardi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, i intervenendo in apertura al seminario “Coesione Italia – L’Italia delle comunità, l’Europa dei territori – Numeri, storie, futuro”. Le parole della Premier: “Recuperato il tempo perso”. “La Coesione è un tassello strategico delle politiche di questo governo. In passato non si è data la giusta attenzione a questo strumento, infatti nel 2022 era stato speso solo il 54% dei 47,8 miliardi dei fondi nazionali del ciclo 2014-2020. Oggi grazie a un lavoro di squadra con il ministro Fitto, abbiamo chiuso positivamente il ciclo, garantendo il totale assorbimento dei fondi assegnati e portando a termine i circa 700. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
