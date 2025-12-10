Mei respinge le accuse di Jacobs e attacca | Ci sono rimasto male quando ha parlato di Tamberi

Stefano Mei, presidente della Fidal, risponde alle recenti accuse di Noah Lyles Jacobs riguardo al presunto declassamento degli atleti italiani, difendendo il sistema dei contratti legati alle prestazioni e esprimendo dispiacere per le parole di Jacobs su Tamberi.

