Mei respinge le accuse di Jacobs e attacca | Ci sono rimasto male quando ha parlato di Tamberi
Stefano Mei, presidente della Fidal, risponde alle recenti accuse di Noah Lyles Jacobs riguardo al presunto declassamento degli atleti italiani, difendendo il sistema dei contratti legati alle prestazioni e esprimendo dispiacere per le parole di Jacobs su Tamberi.
Il presidente della Fidal, Stefano Mei, respinge le accuse di Jacobs sul presunto declassamento e difende il sistema dei contratti legati alle prestazioni. Amarezza per il riferimento a Tamberi e rapporti raffreddati con il velocista azzurro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
