Mei | Jacobs declassato? La Federazione propone contratti commisurati alle prestazioni

L’atleta Marcell Jacobs commenta le recenti polemiche riguardanti il suo declassamento e le proposte della Federazione di atletica di adottare contratti basati sulle performance. In un’intervista a “La Stampa”, Jacobs analizza le accuse e le strategie in atto, offrendo il suo punto di vista sulle dinamiche del settore e sulle implicazioni per la sua carriera.

Le accuse alla Federazione di atletica di Marcell Jacobs, intervistato da "La Stampa", non sono cadute nel vuoto. E sempre sul giornale di Torino ( ripreso da Dagospia ) risponde il Presidente federale Stefano Mei, che si dice stupito e preoccupato. Il declassamento da atleta top a atleta di punta? "Noi della Fidal non esercitiamo nessun controllo. Agli atleti che fanno parte della squadra nazionale chiediamo semplicemente di condividere il percorso tecnico con la struttura. Non ci vedo niente di strano. Agli atleti top tutti gli anni proponiamo un contratto commisurato alle prestazioni ottenute.

Jacobs: «Io declassato dalla Federazione e Tamberi no? Lui sa mantenere i rapporti, io non riesco a fingere di fare l’amico»

“Sono stupito, non c’è una mezza ragione per fare un’intervista del genere”: Mei risponde a Jacobs - “Sono stupito, credo non ci sia una mezza ragione per fare un’intervista di quel genere, però ognuno fa quello che vuole”. Come scrive ilfattoquotidiano.it