Medicina secondo appello dopo il semestre filtro In Statale solo in cento hanno accettato i voti del primo appello
Oggi si svolge il secondo appello dopo il “semestre filtro” per l'accesso a Medicina alla Statale di Milano. Dopo il primo tentativo, solo cento studenti hanno accettato i voti, rendendo questa giornata l'ultima occasione per ottenere un posto nel corso. La procedura rappresenta un momento cruciale per i candidati in cerca di un’opportunità formativa nel settore sanitario.
Milano, 10 dicembre 2025 – Oggi è il giorno del secondo appello dopo il “semestre filtro”: ultima possibilità per entrare alla facoltà di Medicina (sono 3.168 i posti disponibili in Lombardia). A Milano, sui banchi ci saranno 4.006 aspiranti. In particolare, 3.073 all’Università Statale: 2.159 sono iscritti a tutti e tre gli esami di sbarramento, di chimica, fisica e biologia; 623 tenteranno due prove mentre 291 una. Le donne superano gli uomini in termini numerici. Il più maturo? Ha 75 anni. Mentre il più giovane 17. Dei 2.818 presenti al primo appello, 100 hanno accettato il voto in tutte e tre le discipline e quindi attenderanno la graduatoria nazionale per sapere se avranno il posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Al via oggi le prove del secondo appello del semestre filtro a Medicina. I posti complessivi a disposizione sono 24.026 #ANSA Vai su X
Domani il secondo appello del semestre filtro per l'accesso alla facoltà di Medicina. I risultati si sapranno prima di Natale, a gennaio la graduatoria nazionale. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Test Medicina, al via secondo appello del semestre filtro. Ecco l’iter previsto - Quasi 130mila candidati in 44 università italiane tra Biologia, Chimica e Fisica: risultati prima di Natale, graduatoria nazionale a gennaio ... doctor33.it scrive
