medicina secondo appello dopo il semestre filtro in statale solo in cento hanno accettato i voti del primo appello

Milano, 10 dicembre 2025 – Oggi è il giorno del secondo appello dopo il “semestre filtro”: ultima possibilità per entrare alla facoltà di Medicina (sono 3.168 i posti disponibili in Lombardia). A Milano, sui banchi ci saranno 4.006 aspiranti. In particolare, 3.073 all’Università Statale: 2.159 sono iscritti a tutti e tre gli esami di sbarramento, di chimica, fisica e biologia; 623 tenteranno due prove mentre 291 una. Le donne superano gli uomini in termini numerici. Il più maturo? Ha 75 anni. Mentre il più giovane 17. Dei 2.818 presenti al primo appello, 100 hanno accettato il voto in tutte e tre le discipline e quindi attenderanno la graduatoria nazionale per sapere se avranno il posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it