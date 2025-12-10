Medicina al Paladino d' Oro l' appello per sensibilizzare su prevenzione attraverso lo sport
Al Paladino d'Oro si è svolto un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione in campo medico attraverso lo sport. Un confronto coinvolgente ha trasformato la tavola rotonda in un autentico manifesto per promuovere stili di vita salutari e prevenzione, sottolineando l'importanza di integrazione tra attività fisica e salute.
Un confronto vivace che ha trasformato una tavola rotonda in un vero e proprio manifesto della prevenzione. Nell’ambito del 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival, medici, dirigenti sanitari ed esperti del settore hanno lanciato un messaggio netto: lo sport non è solo benessere, è terapia; e va. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Primo Piano Notizie. . A Cronache dal Palazzo Enea Paladino Torna Cronache dal Palazzo. Ospite del programma condotto da Michele Tanzi, il Sindaco di Citerna, Enea Paladino Vai su Facebook
Medicina, al Paladino d’oro l’appello per sensibilizzare su prevenzione attraverso lo sport - Un confronto vivace che ha trasformato una tavola rotonda in un vero e proprio manifesto della prevenzione. Come scrive mondopalermo.it
Mercato Juventus: Palestra e non solo. Lo 007 bianconero presente a Cagliari ha osservato anche lui juventusnews24.com
God of War: I 5 candidati ideali per interpretare Kratos nella serie tv di Prime Video nerdpool.it
Anticipazioni Pietro, un uomo nel vento, la serata evento che riporta Roberto Benigni in tv dilei.it
Nizza-Sporting Braga (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Guerrieri favoriti infobetting.com
Sanremo, dietrofront per Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti ildifforme.it
Accordo Italia-India: Coni e IOA siglano intesa per cooperazione sportiva lapresse.it