Medicina al Paladino d' Oro l' appello per sensibilizzare su prevenzione attraverso lo sport

Al Paladino d'Oro si è svolto un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione in campo medico attraverso lo sport. Un confronto coinvolgente ha trasformato la tavola rotonda in un autentico manifesto per promuovere stili di vita salutari e prevenzione, sottolineando l'importanza di integrazione tra attività fisica e salute.

