Mediaset acquisisce Radio Norba | L’integrazione permetterà oltre alla produzione di eventi televisivi come Battiti Live di sviluppare nuovi progetti

Mediaset amplia il suo network con l'acquisizione di Radio Norba, una delle stazioni radio più ascoltate nel Sud Italia. Questa operazione permetterà di sviluppare nuovi progetti e di potenziare la produzione di eventi televisivi come Battiti Live, segnando un importante passo nel settore radiofonico italiano.

Colpo di scena nel mondo della radiofonia italiana. RadioMediaset amplia il proprio network con l’acquisizione di Radio Norba, una delle più popolari nel Sud Italia. “L’operazione avviene attraverso il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, – si legge nella nota stampa – società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi musicali come Battiti Live. Marco Montrone collaborerà direttamente con Mediaset, mantenendo il suo ruolo operativo e di amministratore delegato “. L’azienda tiene a precisare che RadioMediaset – che già riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio – è il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con il 42,9% nel giorno medio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it