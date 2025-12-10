Mediaset acquisisce Radio Norba | L’integrazione permetterà oltre alla produzione di eventi televisivi come Battiti Live di sviluppare nuovi progetti
Mediaset amplia il suo network con l'acquisizione di Radio Norba, una delle stazioni radio più ascoltate nel Sud Italia. Questa operazione permetterà di sviluppare nuovi progetti e di potenziare la produzione di eventi televisivi come Battiti Live, segnando un importante passo nel settore radiofonico italiano.
Colpo di scena nel mondo della radiofonia italiana. RadioMediaset amplia il proprio network con l’acquisizione di Radio Norba, una delle più popolari nel Sud Italia. “L’operazione avviene attraverso il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, – si legge nella nota stampa – società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi musicali come Battiti Live. Marco Montrone collaborerà direttamente con Mediaset, mantenendo il suo ruolo operativo e di amministratore delegato “. L’azienda tiene a precisare che RadioMediaset – che già riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio – è il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con il 42,9% nel giorno medio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Mediaset acquisisce Radio Norba
Mediaset acquisisce Radio Norba, storica emittente del Sud Italia
Radio Mediaset acquisisce Radio Norba Ufficiale
MEDIASET ACQUISISCE RADIO NORBA: RADIO DIRETTA DA ANGELO DE ROBERTIS IN RADIOMEDIASET CON R101, RADIO 105, VIRGIN RADIO, RADIO MONTE CARLO E RADIO SUBASIO Vai su X
IL GRUPPO MEDIASET ACQUISISCE RADIO NORBA Il gruppo Mediaset acquisisce Radio Norba, emittente radiofonica di riferimento nel Sud Italia, ampliando così il network di RadioMediaset, che già riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Ca Vai su Facebook
Mediaset acquisisce Radio Norba, cambia il panorama radiofonico italiano - Mediaset acquisisce Radio Norba e rafforza la propria leadership radiofonica, ampliando la presenza nel Sud Italia ... Si legge su quifinanza.it
Il ds Traini si muove sul mercato: "Civitanovese, priorità all’attacco" sport.quotidiano.net
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Batosta Inter, non solo Acerbi e Calhanoglu: Chivu disperato glieroidelcalcio.com
Pecoraro Scanio si sfila: “Nessun posto per me”. E ora si riapre il risiko dell’Agricoltura, chance per ... anteprima24.it
Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione. Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro secoloditalia.it
Space X di Elon Musk pronta a quotarsi a Wall Street nel 2026 quifinanza.it