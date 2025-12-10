Mediaset acquisisce la pugliese Radio Norba | Il gruppo entra nell' organizzazione di eventi sul territorio

Mediaset ha annunciato l'acquisizione di Radio Norba, storica emittente pugliese. L'operazione consente al gruppo di rafforzare la propria presenza nel settore radiofonico italiano, integrando Radio Norba nel network RadioMediaset, che comprende già diverse importanti stazioni nazionali.

Grandi manovre all'interno del panorama radiofonico italiano: Mediaset ha acquisito Radio Norba. La storica emittente radiofonica, nata nel Barese, entra nel network RadioMediaset che conta già Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. Marco Montrone confermato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Mediaset acquisisce Radio Norba: rafforzamento strategico nel Sud Italia e sul mercato nazionale - L’acquisizione avviene attraverso il controllo del capitale di Genetiko, la società che edita Radio Norba e organizza eventi musicali di grande richiamo come Battiti Live. Lo riporta giornaledipuglia.com