Mecna fuori oggi il nuovo singolo Se finisse l’amore
Se finisse l’amore è il nuovo singolo di Mecna che anticipa il Terapia Club Tour, al via a inizio 2026. È da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali e da venerdì 12 dicembre in rotazione radiofonica Se finisse l’amore, il nuovo singolo di Mecna per EMI Records ItalyUniversal Music Italia. Il brano riflette su quanto i legami, il disordine e il caos siano parte integrante di una relazione ma, allo stesso tempo, siano capaci di distruggerla. Attraverso immagini intime e malinconiche, Mecna descrive l’amore non come un semplice sentimento, ma come vera e propria infrastruttura invisibile dell’esistenza umana, interrogandosi su cosa rimarrebbe di ognuno di noi senza la sua presenza, soprattutto nei piccoli gesti quotidiani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
