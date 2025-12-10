mecarelli punta a migliorare la classifica ad antalya per entrare nel tabellone principale

Michele Mecarelli si prepara ad affrontare una sfida importante ad Antalya, con l'obiettivo di migliorare la sua posizione in classifica e entrare nel tabellone principale. Tra i pochi marchigiani ancora attivi a dicembre, rappresenta un punto di riferimento e di speranza per la sua regione, cercando di chiudere al meglio questa stagione già quasi conclusa.

Michele Mecarelli è uno dei pochi marchigiani ancora in campo a dicembre, a stagione praticamente conclusa. Il diciottenne jesino continua il suo percorso di crescita nel circuito ITF con un esordio positivo all’M15 di Antalya ($15.000, terra battuta), torneo che si sta disputando sui campi turchi. Nel primo turno delle qualificazioni, Mecarelli ha superato lo spagnolo Jordi Garcia Mestre con il punteggio di 6-4, 2-0 ritiro. Una vittoria che porta l’allievo della Galimberti Tennis Academy al secondo turno, dove affronterà il tedesco Tim Ritzer per conquistare un posto nel tabellone principale. Mecarelli conferma la sua voglia di accumulare bagaglio internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it