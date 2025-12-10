McTominay recupera | Conte verso l’undici anti-Juve

Forzazzurri.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della sfida contro la Juventus, l'Inter si prepara con importanti notizie di formazione. Scott McTominay si sta riprendendo e potrebbe essere disponibile per l'undici titolare, mentre Antonio Conte valuta le scelte più strategiche per affrontare al meglio la partita. La squadra nerazzurra si avvicina all’appuntamento con fiducia e determinazione.

Il Napoli arriva alla sfida con il Benfica forte di una notizia che in casa azzurra vale quasi quanto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

mctominay recupera conte verso l8217undici anti juve

© Forzazzurri.net - McTominay recupera: Conte verso l’undici anti-Juve

Napoli, nessun allarme McTominay: Conte lo ritrova al 100% - Ha stretto i denti, completato (e dominato) la partita ed è stato gestito con parsimonia negli allenamenti successivi verso il Benfica. Come scrive fantacalcio.it