McTominay recupera | Conte verso l’undici anti-Juve

In vista della sfida contro la Juventus, l'Inter si prepara con importanti notizie di formazione. Scott McTominay si sta riprendendo e potrebbe essere disponibile per l'undici titolare, mentre Antonio Conte valuta le scelte più strategiche per affrontare al meglio la partita. La squadra nerazzurra si avvicina all’appuntamento con fiducia e determinazione.

Il Napoli arriva alla sfida con il Benfica forte di una notizia che in casa azzurra vale quasi quanto .

13' GOOOOOOOOOL DI YILDIZ - Lampo bianconero con Locatelli che recupera palla regolarmente su McTominay, bellissima la ripartenza dei bianconeri con McKennie che con un assist al bacio serve Yildiz che lascia di stucco Milinkovic-Savic. E' pari al Mar

Una gara clamorosa e bellissima quella tra Scozia e Danimarca, decisa da due gol nel recupero della Scozia e terminata 4-2 In gol sia McTominay, con una splendida rovesciata, che Hojlund su calcio di rigore, ma a festeggiare è lo scozzese del Napoli

Napoli, nessun allarme McTominay: Conte lo ritrova al 100% - Ha stretto i denti, completato (e dominato) la partita ed è stato gestito con parsimonia negli allenamenti successivi verso il Benfica.