McKennie e David regalano alla Signora un' altra vittoria europea La Juventus batte il Pafos 2-0

Torino, 10 dicembre 2025 – Seconda vittoria consecutiva per la Juventus in questa edizione della Champions League. I bianconeri battono 2-0 il Pafos all'Allianz Stadium e avvicinano l'obiettivo della qualificazione ai playoff, salendo a quota 9 punti in classifica. Nel corso della prima frazione, la Vecchia Signora rischia seriamente di andare sotto, salvandosi in più di un'occasione. Poi nella ripresa, anche grazie alle scelte di Luciano Spalletti, Madama cambia passo e va in gol con McKennie e David. Le scelte degli allenatori. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie; Zhegrova, Yildiz; David. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net