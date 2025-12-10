McKennie e David regalano alla Signora un' altra vittoria europea La Juventus batte il Pafos 2-0
La Juventus conquista la terza vittoria consecutiva in Champions League grazie alle reti di McKennie e David. La squadra torinese si impone 2-0 sul Pafos, consolidando la posizione nel girone e alimentando le speranze di qualificazione. Un risultato importante che dimostra il buon stato di forma dei bianconeri in questa fase della competizione europea.
Torino, 10 dicembre 2025 – Seconda vittoria consecutiva per la Juventus in questa edizione della Champions League. I bianconeri battono 2-0 il Pafos all'Allianz Stadium e avvicinano l'obiettivo della qualificazione ai playoff, salendo a quota 9 punti in classifica. Nel corso della prima frazione, la Vecchia Signora rischia seriamente di andare sotto, salvandosi in più di un'occasione. Poi nella ripresa, anche grazie alle scelte di Luciano Spalletti, Madama cambia passo e va in gol con McKennie e David. Le scelte degli allenatori. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie; Zhegrova, Yildiz; David. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
McKennie e David regalano alla Signora un'altra vittoria europea. La Juventus batte il Pafos 2-0 - Con questo successo, Madama sale a quota 9 punti e si avvicina alla qualificazione ai playoff ... Come scrive msn.com
Juventus-Pafos 2-0: McKennie e David regalano una vittoria importante per il cammino in Europa - Pafos è Appena terminata All'Allianz Stadium di Torino. Segnala sportpaper.it
Vittoria e tre punti per la #Juve contro il Pafos La sblocca nel secondo tempo #McKennie e raddoppia #David. La classifica si muove. Il recap del match lo trovi nelle storie di @juventusnews24com #juvepafos #juventusnews24 #ucl Vai su X
Spalletti rilancia David dal primo minuto contro il Pafos: l’ex Lilla sarà decisivo secondo voi? Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti - facebook.com Vai su Facebook