Mazzette e bustarelle la corruzione diventa un sistema | le inchieste nel Lazio
Nel 2025, la corruzione nel Lazio e in tutta Italia si conferma un fenomeno diffuso e sistemico. Le inchieste registrate da Libera evidenziano un quadro preoccupante, con 96 indagini e oltre mille persone coinvolte. Un fenomeno che si configura sempre più come un sistema radicato, coinvolgendo numerose procure e regioni del Paese.
Nel 2025 sono state 96 le inchieste per corruzione censite in tutta Italia da Libera, che hanno coinvolto 49 procure e 15 regioni, per un totale di oltre mille persone indagate. Un quadro che racconta di "mazzette" in cambio di una falsa attestazione di residenza per avere la cittadinanza.
Documenti falsi in cambio di soldi. Il giro di mazzette alla Motorizzazione e le bustarelle intascate anche nei bagni: 17 condanne in Appello. Ribaltato il verdetto per tre imputati. Il servizio di Davide Ferrara - facebook.com Vai su Facebook
Mazzette e bustarelle, così la corruzione diventa un sistema: Sicilia quarta in Italia per numero di indagati - Ci sono mazzette in cambio di un’attestazione falsa di residenza per avere la cittadinanza italiana o per ottenere falsi certificati di morte. Da mondopalermo.it
