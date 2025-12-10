Mazzette e bustarelle la corruzione diventa un sistema | le inchieste nel Lazio

Nel 2025, la corruzione nel Lazio e in tutta Italia si conferma un fenomeno diffuso e sistemico. Le inchieste registrate da Libera evidenziano un quadro preoccupante, con 96 indagini e oltre mille persone coinvolte. Un fenomeno che si configura sempre più come un sistema radicato, coinvolgendo numerose procure e regioni del Paese.

Nel 2025 sono state 96 le inchieste per corruzione censite in tutta Italia da Libera, che hanno coinvolto 49 procure e 15 regioni, per un totale di oltre mille persone indagate. Un quadro che racconta di “mazzette” in cambio di una falsa attestazione di residenza per avere la cittadinanza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Documenti falsi in cambio di soldi. Il giro di mazzette alla Motorizzazione e le bustarelle intascate anche nei bagni: 17 condanne in Appello. Ribaltato il verdetto per tre imputati. Il servizio di Davide Ferrara - facebook.com Vai su Facebook

