MaxiMall Pompeii si veste di Natale tra luci ghiaccio e premi

MaxiMall Pompeii si prepara al clima natalizio con luci, musica e attività per tutta la famiglia, creando un'atmosfera festosa fino al 6 gennaio. Tra giochi, concorsi e spettacoli, il centro commerciale si trasforma in un villaggio delle feste, offrendo momenti di svago e condivisione per grandi e bambini.

Al MaxiMall Pompeii l'atmosfera natalizia è già protagonista: luci, musica, ghiaccio e giochi trasformano il grande polo di Torre Annunziata in un villaggio delle feste dove lo shopping incontra spettacoli, concorsi a premi e iniziative pensate per tutta la famiglia, fino al 6 gennaio, tra emozioni condivise e nuove abitudini da vivere insieme.

Siamo aperti l' 8 e il 26 dicembre! Vieni a vivere la magia del Natale al MaxiMall Pompeii! Siamo pronti ad accoglierti con tante novità e offerte per rendere le tue feste ancora più speciali. 8 e 26 dicembre Orario: dalle 9.30 alle 21.30

