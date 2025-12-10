Maxima d' Olanda e quel trucchetto di stile per dare brio a una blusa tinta unita

10 dic 2025

Durante un concerto natalizio a Breda, la regina Maxima d'Olanda ha mostrato come un semplice completo tinta unita possa essere arricchito con un dettaglio di stile. Con una spilla piumata vistosa, ha aggiunto un tocco festoso al suo outfit blu scuro, dimostrando ancora una volta il suo talento nel combinare eleganza e originalità.

A un concerto natalizio a Breda, la sovrana ha sfoggiato un outfit blu scuro ravvivato da una vistosa spilla piumata che rendeva il look più festoso. A impreziosire la mise ci hanno pensato degli orecchini di diamanti e zaffiri provenienti dallo scrigno di famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

