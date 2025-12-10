Maxi-operazione antimafia a Palermo 50 misure cautelari | Nel traffico di droga rapporti stretti Cosa nostra-Camorra

Una vasta operazione antimafia a Palermo ha portato all'arresto di 50 persone, smantellando un'organizzazione coinvolta nel traffico di droga. L'inchiesta, coordinata dalla Dda e dal procuratore Maurizio de Lucia, ha rivelato i collegamenti tra Cosa nostra e la Camorra, e ha fatto luce sui nuovi assetti dei principali clan mafiosi della città.

Maxi-operazione contro i clan mafiosi e il narcotraffico a Palermo. L’inchiesta – coordinata dalla Dda del capoluogo siciliano guidata dal procuratore Maurizio de Lucia – ha fatto luce su un vasto traffico di stupefacenti e ha svelato i nuovi organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città. 50 misure cautelari. Eseguite dalla polizia misure cautelari nei confronti di 50 persone: sono accusate, a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Per 19 di loro il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, per 6 gli arresti domiciliari mentre per gli altri 25 è stato emesso un provvedimento di fermo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maxi-operazione antimafia a Palermo, 50 misure cautelari: “Nel traffico di droga rapporti stretti Cosa nostra-Camorra”

