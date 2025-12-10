Maxi operazione antimafia a Palermo | 50 indagati tra clan e narcotraffico
Una vasta operazione antimafia è in corso a Palermo, coinvolgendo 50 indagati tra membri di clan e traffico di droga. L'azione, coordinata dalla Polizia, mira a smantellare le reti criminali che operano nel capoluogo siciliano, evidenziando l'intensificazione degli sforzi delle forze dell'ordine contro la criminalità organizzata.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’azione coordinata della Polizia. A Palermo è in corso una imponente operazione di polizia contro le organizzazioni mafiose e le reti del narcotraffico che operano nel capoluogo siciliano. Gli agenti stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di 50 persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di droga e spaccio. Le misure cautelari. Secondo quanto disposto dal gip, sono 19 gli indagati per cui è stata ordinata la custodia cautelare in carcere, mentre 6 persone si trovano ora agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Commissione regionale Antimafia il 16 ottobre a Palermo per incontrare i vertici istituzionali della provincia
Palermo, imprenditore simbolo dell’antimafia indagato per truffa sui bonus edilizi: sequestrati 3,5 milioni di euro
Palermo, indagato per truffa imprenditore antimafia
Maxi blitz antimafia a Palermo, 50 misure cautelari: 25 gli arrestati https://gazzettadelsud.it/?p=2141046 Vai su Facebook
Operazione antimafia e antidroga a Palermo dove la #Squadramobile ha eseguito misure restrittive a carico di 50 persone responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti #essercisempr Vai su X
Maxi blitz antimafia nei quartieri Noce e Brancaccio di Palermo, 50 le persone fermate - L'inchiesta della polizia ha svelato il sistema di narcotraffico tra la Campania e la Sicilia. Lo riporta rainews.it
Lite per i cani degenera, accoltellamento a Foligno: l’aggressore è un noto ingegnere e dirigente comunale ilfattoquotidiano.it
Conte e Mourinho hanno sotterrato l’ascia di guerra nel 2018, ma hanno già ricominciato a punzecchiarsi ilnapolista.it
Lulu Guinness, regina d'eccentricità, sposa a 65 anni con un abito fuori dagli schemi vanityfair.it
Conte sceglie la stessa formazione: a Lisbona per sfatare il tabù forzazzurri.net
Decine di trattori e veicoli rubati, smantellata banda di albanesi imolaoggi.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it