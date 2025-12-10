Maxi operazione antimafia a Palermo | 50 indagati tra clan e narcotraffico

Una vasta operazione antimafia è in corso a Palermo, coinvolgendo 50 indagati tra membri di clan e traffico di droga. L'azione, coordinata dalla Polizia, mira a smantellare le reti criminali che operano nel capoluogo siciliano, evidenziando l'intensificazione degli sforzi delle forze dell'ordine contro la criminalità organizzata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’azione coordinata della Polizia. A Palermo è in corso una imponente operazione di polizia contro le organizzazioni mafiose e le reti del narcotraffico che operano nel capoluogo siciliano. Gli agenti stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di 50 persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di droga e spaccio. Le misure cautelari. Secondo quanto disposto dal gip, sono 19 gli indagati per cui è stata ordinata la custodia cautelare in carcere, mentre 6 persone si trovano ora agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com