Maxi operazione antidroga tra Napoli Avellino e Salerno | sgominata un' organizzazione criminale

Avellinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di mercoledì 10 dicembre, è stata avviata una vasta operazione antidroga che ha interessato le province di Napoli, Avellino e Salerno. L'intervento ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata nella regione.

Avellino - Nelle prime ore di oggi - mercoledì 10 dicembre - è scattata una vasta operazione antidroga che ha coinvolto le province di Napoli, Avellino e Salerno. I carabinieri stanno eseguendo numerose misure cautelari, di natura sia personale sia reale, nei confronti di diciannove individui. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

