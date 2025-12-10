Maxi operazione antidroga tra Napoli Avellino e Salerno | sgominata un' organizzazione criminale
Nelle prime ore di mercoledì 10 dicembre, è stata avviata una vasta operazione antidroga che ha interessato le province di Napoli, Avellino e Salerno. L'intervento ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata nella regione.
Avellino - Nelle prime ore di oggi - mercoledì 10 dicembre - è scattata una vasta operazione antidroga che ha coinvolto le province di Napoli, Avellino e Salerno. I carabinieri stanno eseguendo numerose misure cautelari, di natura sia personale sia reale, nei confronti di diciannove individui.
Napoli Scampia e Secondigliano: Controlli dei carabinieri. Sequestri e blitz antidroga
Blitz antidroga tra Caserta, Napoli e Benevento: scoperta raffineria a San Felice a Cancello, 10 arresti
Casalnuovo di Napoli, blitz antidroga: cinque arresti legati al clan Tammaro
Maxi operazione antidroga nelle province di #Salerno, #napoli e #avellino. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati dai militari dei reparti territoriali e dalle Compagnie del Comando Provinciale, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di
Blitz antidroga dei Carabinieri tra Secondigliano e Arzano, in provincia di Napoli: 4 fratelli sono finiti in manette all'esito dell'attività. All'interno di un'abitazione i militari hanno anche sequestrato 54 kg di droga e, nel corso di un'altra perquisizione, una pistola
Maxi operazione antidroga dei carabinieri tra Napoli e provincia: 4 fratelli arrestati - Una maxi operazione antidroga dei ci carabinieri della compagnia Napoli Stella, tra Secondigliano e Arzano, ha portato all'arresto di 4 fratelli.
