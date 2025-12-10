Maxi multa a Sky Italia 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto a Sky Italia una multa di 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali considerate scorrette. La decisione nasce dall’indagine sull’operato della compagnia, che avrebbe adottato strategie commerciali non trasparenti. La sanzione sottolinea l’importanza di tutelare i consumatori e garantire una concorrenza leale nel settore.

L’Antitrust ha deciso di multare Sky Italia con una sanzione di oltre 4 milioni di euro. Il motivo sarebbero le pratiche commerciali ritenute “scorrette”. L’autorità contesta gli aumenti applicati in modo ingannevole, ma anche condizioni promesse ai clienti e poi non mantenute. La decisione arriva dopo mesi di verifiche su trasparenza e tutela degli abbonati. Sky Italia, da parte sua, respinge le accuse, mentre le associazioni di consumatori denunciano da mesi simili pratiche e chiedono regole più rigide sulle comunicazioni dei rincari e non solo. La decisione dell’antitrust: una multa da 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

