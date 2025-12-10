Maxi discarica abusiva di acciaio sotto terra 900 mila tonnellate di scorie | c' è un indagato di Parma

Un’indagine della Procura di Reggio Emilia ha scoperto una maxi discarica abusiva di oltre 900 mila tonnellate di scorie di acciaieria non trattate, situata sotto terra. Tra gli indagati figura anche una persona residente a Parma, accusata di aver contribuito all’illecito smaltimento e al possibile inquinamento delle acque.

C'è anche una persona residente a Parma tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Reggio Emilia che ha portato alla luce una discarica abusiva con oltre 900 mila tonnellate di scorie di acciaieria non trattate, che avrebbe compromesso - secondo le indagini - e deteriorato le acque. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Due uomini sono stati denunciati avrebbero svolto il sistema illecito di smaltimento, comprensivo di una attività di raccolta, trasporto e deposito illecito di materiale edile LEGGI QUI https://www.palermolive.it/scoperta-discarica-abusiva-nel-palermo-due-denu - facebook.com Vai su Facebook

Maxi discarica di acciaio sotto terra, nove indagati nel Reggiano - 000 tonnellate di scorie di acciaieria non trattate e di fusione che avrebbe compromesso e deteriorato le acque sotterranee, ... msn.com scrive