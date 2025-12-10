Maxi carambola di fronte al benzinaio a causarlo un' auto pirata | due feriti gravi
Un violento incidente si è verificato lungo la SP37 tra Isorella e Calvisano, coinvolgendo un'auto pirata e un'altra vettura. L'impatto ha provocato due feriti gravi e una maxi carambola, con il veicolo pirata che è fuggito lasciando sul posto danni e preoccupazione tra i residenti.
Un impatto violento, due uomini gravemente feriti e un’auto in fuga: è questo il bilancio dell'incidente avvenuto lungo la SP37, la strada che collega Isorella a Calvisano. Nella giornata di lunedì 8 dicembre, una Peugeot e una Fiat Cinquecento si sono scontrate all’altezza di un distributore di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
[Ascoli] Un’auto carambola di fronte al centro commerciale: tre feriti trasportati al “Mazzoni” - facebook.com Vai su Facebook
Sophie Kinsella, morta a 55 anni l'autrice di "I Love Shopping": lo scorso anno aveva scoperto un tumore al ... leggo.it
Bollette della luce, ecco il bonus da 55 euro per le famiglie: a chi spetta ilgiornale.it
Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey dilei.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it
Stranger Things, arriva lo spin-off su uno dei personaggi: dettagli e trama screenworld.it
Pratiche commerciali scorrette, Sky Italia multata dall’Antitrust per 4,2 milioni di euro. L’azienda: “Siamo ... cultweb.it
Sanremo: Fialdini, Delogu, Autieri, Lodigiani e Giraud verso la co- conduzione ildifforme.it
Bollette della luce, ecco il bonus da 55 euro per le famiglie: a chi spetta ilgiornale.it
Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey dilei.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it
Stranger Things, arriva lo spin-off su uno dei personaggi: dettagli e trama screenworld.it
Pratiche commerciali scorrette, Sky Italia multata dall’Antitrust per 4,2 milioni di euro. L’azienda: “Siamo ... cultweb.it
Sanremo: Fialdini, Delogu, Autieri, Lodigiani e Giraud verso la co- conduzione ildifforme.it