Maxi carambola di fronte al benzinaio a causarlo un' auto pirata | due feriti gravi

Un violento incidente si è verificato lungo la SP37 tra Isorella e Calvisano, coinvolgendo un'auto pirata e un'altra vettura. L'impatto ha provocato due feriti gravi e una maxi carambola, con il veicolo pirata che è fuggito lasciando sul posto danni e preoccupazione tra i residenti.

Un impatto violento, due uomini gravemente feriti e un’auto in fuga: è questo il bilancio dell'incidente avvenuto lungo la SP37, la strada che collega Isorella a Calvisano. Nella giornata di lunedì 8 dicembre, una Peugeot e una Fiat Cinquecento si sono scontrate all’altezza di un distributore di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

[Ascoli] Un’auto carambola di fronte al centro commerciale: tre feriti trasportati al “Mazzoni” - facebook.com Vai su Facebook