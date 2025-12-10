Maxi blitz contro i clan di mafia a Palermo 50 arrestati | smantellato un vasto traffico di stupefacenti

Nella notte, la polizia di Palermo ha effettuato un maxi blitz, arrestando 50 persone tra mafiosi e narcotrafficanti. Le indagini hanno portato alla scoperta di un ampio traffico di stupefacenti e dei nuovi assetti organizzativi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città. Un'operazione che mira a colpire duramente le attività illecite delle organizzazioni criminali locali.

