Maxi blitz antimafia a Palermo 50 misure cautelari | 25 gli arrestati

Una vasta operazione antimafia sta coinvolgendo Palermo, con 50 misure cautelari e 25 arresti. La polizia sta agendo contro clan mafiosi e traffico di droga, contestando accuse di associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti. L'intervento rappresenta un importante sforzo delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità organizzata nella città.

E' in corso a Palermo una maxi operazione contro i clan mafiosi e il narcotraffico. La Polizia sta eseguendo misure cautelari nei confronti di 50 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Per 19 indagati il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altri.

