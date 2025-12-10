Maxi blitz a Palermo disarticolati due mandamenti

Un grande blitz delle forze dell'ordine ha colpito i clan mafiosi a Palermo, portando all’arresto di cinquanta persone. Le misure cautelari sono state emesse per reati che vanno dall’estorsione all’associazione mafiosa, fino al traffico di droga, segnando un importante passo nella lotta alla criminalità organizzata nella città.

