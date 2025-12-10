Mauro Corona sui lavoratori licenziati dopo il test del carrello | Un modo per licenziare subdolo e falso

Mauro Corona critica duramente il metodo adottato da alcuni supermercati, come Pam Panorama, che hanno licenziato dipendenti dopo un test del carrello volto a verificare l'onestà. L'episodio, discusso anche a È sempre Cartabianca, ha sollevato un acceso dibattito sul modo subdolo e ingannevole con cui vengono gestiti i licenziamenti nel settore.

Ieri, martedì 9 dicembre, È sempre Cartabianca, si è occupata del "test del carrello". Il caso nazionale è esploso dopo che un supermercato, in particolare nella catena Pam Panorama, ha licenziato una serie di dipendenti dopo una prova interna pensata per valutare l'onestà del personale.Un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

