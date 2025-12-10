Mauro Corona e il paragone con il procione ubriaco | Ho rischiato più a bere nelle osterie che ad arrampicare
Mauro Corona, ospite a È sempre Cartabianca, ha condiviso aneddoti personali legati all'alcol, paragonando se stesso a un procione ubriaco. Con sincerità, ha raccontato le esperienze di momenti in cui si è trovato a rischiare più nelle osterie che in parete, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita e sui suoi rapporti con l'alcol.
Mauro Corona ieri, martedì 9 dicembre, a È sempre Cartabianca spinto da una domanda d'attualità della conduttrice Bianca Berlinguer è tornato a parlare di alcune volte in cui si è ubriacato, senza nessun timore nel raccontare anche alcuni particolari.«Devo farle vedere quest'immagine. È un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Buonasera vorrei iniziare a leggere un libro dí Mauro Corona potreste consigliarmi da quale? Grazie - facebook.com Vai su Facebook
Roma, una 23enne denuncia: "Violentata fuori dalla metro" tgcom24.mediaset.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it