Mauro Corona e il paragone con il procione ubriaco | Ho rischiato più a bere nelle osterie che ad arrampicare

Mauro Corona, ospite a È sempre Cartabianca, ha condiviso aneddoti personali legati all'alcol, paragonando se stesso a un procione ubriaco. Con sincerità, ha raccontato le esperienze di momenti in cui si è trovato a rischiare più nelle osterie che in parete, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita e sui suoi rapporti con l'alcol.

Mauro Corona ieri, martedì 9 dicembre, a È sempre Cartabianca spinto da una domanda d'attualità della conduttrice Bianca Berlinguer è tornato a parlare di alcune volte in cui si è ubriacato, senza nessun timore nel raccontare anche alcuni particolari.«Devo farle vedere quest'immagine. È un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

