Maurizio Landini ci prende per fessi | Sciopero il venerdì perché sabato si vendono più giornali

Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha recentemente dichiarato che lo sciopero del venerdì è stato scelto perché il giorno prima si vendono più giornali, suscitando sorpresa e critiche. La sua affermazione ha sollevato dubbi sulla reale motivazione dietro questa scelta, apparendo più come un'analisi di marketing che come una decisione sindacale tradizionale.

Da segretario della Cgil a fine analista di marketing specializzato in editoria. Maurizio Landini ha finalmente gettato la maschera. E, intervenendo come ospite a Un Giorno da Pecora, ha spiegato a tutto il motivo che lo spinge sempre a proclamare gli scioperi di venerdì. "Ci sono almeno due ragioni: quando fai manifestazioni nazionali la gente si deve spostare, quindi si ha un giorno per tornare a casa - ha spiegato mr. Cgil -. E poi nel weekend si vendono più giornali e quindi se ne parla di più. E poi bisogna ricordarsi che ci fa sciopero perde lo stipendio. E chi dice che lo sciopero è per fare il ponte dimentica che milioni di persone nel weekend lavorano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Maurizio Landini ci prende per fessi: "Sciopero il venerdì perché sabato si vendono più giornali"

Landini a La7: “Meloni? Il vino invecchiando migliora, qui si peggiora. Incoerenza totale, prende in giro gli italiani” - Non si può dire una cosa e poi, quando vai al governo, fai esattamente l’opposto, perché significa che stai prendendo in giro gli italiani”. Riporta ilfattoquotidiano.it

Siamo tutti ostaggi di Maurizio Landini - No, le cause che sposa sono i conflitti esteri, le colpe dei quali per lui sono ... Si legge su panorama.it

A Firenze via ad un grande corteo regionale, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, che attraverserà il centro cittadino per concludersi in piazza del Carmine - facebook.com Vai su Facebook

Ecco l’elenco degli appuntamenti, città per città. Maurizio Landini concluderà il comizio di Firenze Vai su X