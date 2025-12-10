Mattia Scudieri dopo il GF | Il rapporto con la mia fidanzata Carlotta in stand by Con Grazia c'è un legame vero
Dopo il suo percorso al Grande Fratello, Mattia Scudieri rivela di essere in stand by con la fidanzata Carlotta Vendemmia, mentre mantiene un legame autentico con Grazia. L'ex concorrente apre sullo stato della sua relazione sentimentale e sui sentimenti che lo legano a Grazia, lasciando emergere un momento di incertezza e riflessione.
Mattia Scudieri dopo il percorso al Grande Fratello sarebbe in crisi con la fidanzata Carlotta Vendemmia. Lo ha raccontato in un'intervista nella quale spiega di aspettare "un verdetto da lei". Poi il commento su Grazia Kendi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Loro con me il resto fuori Grande Fratello decisione improvvisa | Dolce legge ed è subito caos - Zazoom Social News
Grande Fratello chi è il concorrente eliminato e chi va in finale invece - Zazoom Social News
Mattia Scudieri dopo il GF: “Il rapporto con la mia fidanzata Carlotta in stand by. Con Grazia c’è un legame vero” - Mattia Scudieri dopo il percorso al Grande Fratello sarebbe in crisi con la fidanzata Carlotta Vendemmia. Si legge su fanpage.it
Grande Fratello, Mattia Scudieri rompe il silenzio sul rapporto con Grazia e Carlotta: le sue parole - Mattia Scudieri condivide i suoi momenti al Grande Fratello 2025: tra gioia e tristezza, la sua storia affascina. Si legge su mondotv24.it
«Sicuramente, di arrivare a vincere il programma ma, come gli ho sempre detto, di riuscire a controllare la sua istintività e le sue reazioni; è una persona fortemente emotiva e, spesso, reagisce in modo esagerato». Mattia Scudieri, ex partecipante del Grande F Vai su Facebook