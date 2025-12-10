Mattia Scudieri del Grande Fratelllo | Con Carlotta sono in standby di Grazia penso che
Mattia Scudieri, 26 anni, originario di Catania e residente ad Aci Sant’Antonio, si fa conoscere nel mondo del Grande Fratello. Recentemente, ha condiviso aggiornamenti sulla sua situazione sentimentale con Carlotta e ha espresso le sue opinioni su Grazia, offrendo uno sguardo sulla sua esperienza nel reality e sulla sua vita privata.
Mattia Scudieri ha 26 anni, è originario di Catania e vive ad Aci Sant’Antonio, un piccolo paese ai piedi dell’Etna. Nella vita di tutti i giorni lavora come commesso in un negozio, anche se il suo sogno è imparare l’inglese e diventare pilota d’aereo. Entrato nella Casa del Grande Fratello 2025 come nuovo concorrente, Mattia si è fatto notare per il suo carattere solare, diretto e per la sua attenzione al fisico, frequentando la palestra con costanza e curando l’alimentazione. Eliminato nella puntata del 1° dicembre 2025, a un passo dalla semifinale, Mattia ha definito la sua uscita “un mix di tristezza e felicità”: triste per lasciare le persone con cui aveva legato nella Casa, felice per tornare alla vita di tutti i giorni e ritrovare chi lo aspetta all’esterno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
#grandefratello: problemi per #mattiascudieri. Il percorso di Mattia Scudieri all’interno della casa del #gf è stato molto discutibile soprattutto per il suo avvicinamento alla concorrente #graziakendi nonostante il ragazzo fosse fidanzato. Sembrava, però, che ciò - facebook.com Vai su Facebook
