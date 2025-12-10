Mattia Agostinacchio | Nel 2026 vorrei vincere una gara La Milano-Sanremo il sogno della carriera

Mattia Agostinacchio, giovane talento valdostano, si sta affermando nel panorama ciclistico internazionale. Dopo successi nel ciclocross, tra cui titoli europei e mondiali juniores, ha scelto di passare alla strada, approdando nel World Tour con la EF Education-EasyPost. Con ambizioni di vittoria e un sogno nel cassetto, mira a conquistare una tappa alla Milano-Sanremo nel 2026.

Mattia Agostinacchio è sicuramente uno dei talenti più attesi del ciclismo italiano. Dopo i grandi risultati nel ciclocross (titolo europeo e mondiale juniores), il diciottenne valdostano ha deciso di fare il grande salto su strada e approdare nel World Tour con la EF Education-EasyPost. Agostinacchio è stato ospite dell’ultima puntata di Talent Zone, il programma condotto da Sofia Altavilla sul canale YouTube di OA Sport. Il 18enne aostano comincerà dunque la sua carriera da professionista. Ha già svolto anche un raduno con la EF Education-EasyPost: “ Da gennaio potrò dire finalmente faccio il ciclista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Agostinacchio: “Nel 2026 vorrei vincere una gara. La Milano-Sanremo il sogno della carriera”

Dopo il ritiro in terra iberica con la sua squadra, la EF Education - Easypost – Oatly, Mattia Agostinacchio ha esordito oggi a Flamanville in Coppa del Mondo di ciclocross, conquistando l’ottavo posto, con il crono di 51’37”, a poco più di un minuto dal vincitore. - facebook.com Vai su Facebook

