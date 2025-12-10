Mattarella visita la sezione femminile di Rebibbia | In alcune carceri condizioni inaccettabili Qui iniziative esemplari

Il presidente Mattarella ha visitato la sezione femminile di Rebibbia, sottolineando le condizioni inaccettabili in alcune carceri e lodando le iniziative esemplari messe in atto in questa struttura. La visita ha evidenziato l'importanza di progetti innovativi e di un impegno concreto per il miglioramento delle condizioni di vita delle detenute.

“Qui in questo in questo istituto vengono sviluppate queste iniziative che sono emblematiche, esemplari. Naturalmente non si può ignorare che non è dovunque così, che vi sono istituti che hanno una c ondizione totalmente inaccettabile, vi sono istituti in cui non vi sono attività simili”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’istallazione permanente Benù di Eugenio Tibaldi alla Casa Circondariale femminile di Rebibbia. “Occorre che questo messaggio che viene dai cinquant’anni dell’ordinamento penitenziario italiano venga raccolto, sviluppato e praticato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella visita la sezione femminile di Rebibbia: “In alcune carceri condizioni inaccettabili. Qui iniziative esemplari”

"Le carceri garantiscano prospettive di crescita e rinascita". Il presidente #Mattarella in visita a #Rebibbia dice: "Non si possono ignorare lcondizioni totalmente inaccettabili di alcuni istituti". E nella giornata dei #dirittiumani sottolinea ruolo decisivo multi-lateral Vai su X

Tg2. . "Le carceri garantiscano prospettive di crescita e rinascita". Il presidente #Mattarella in visita a #Rebibbia dice: "Non si possono ignorare lcondizioni totalmente inaccettabili di alcuni istituti". E nella giornata dei #dirittiumani sottolinea ruolo decisivo multi-l - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella oggi a Rebibbia, visita al carcere femminile - Il messaggio del capo dello Stato nella Giornata mondiale dei diritti umani: “Italia ne sostiene il rispetto e ripudia la guerra, non indebolire istituzioni ... Riporta repubblica.it