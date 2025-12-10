Mattarella | Tra diritti umani e pace rapporto inscindibile

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza del rapporto tra diritti umani e pace, evidenziando come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata 76 anni fa, abbia sancito il principio fondamentale che ogni individuo possiede diritti inviolabili, ponendo le basi per un ordine internazionale improntato alla tutela della dignità umana e alla promozione della convivenza pacifica.

"Settantasei anni fa, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani pose al centro dell'ordinamento internazionale un principio semplice e rivoluzionario: ogni persona, in quanto tale, è titolare di diritti inviolabili. È questo il messaggio che la comunità internazionale volle affidare al futuro, traendo lezione dalle macerie morali e materiali dei conflitti mondiali. È un messaggio che continua a sollecitare la nostra coscienza collettiva". Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani. "Ancora oggi, infatti, i diritti umani subiscono molteplici attacchi – sottolinea il capo dello Stato -.

