Mattarella riceve il Presidente del Mozambico | Grande collaborazione e amicizia – Il video

Open.online | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente Mattarella accoglie a Roma il Presidente del Mozambico in un incontro che rafforza i legami di collaborazione e amicizia tra i due paesi. Un momento di grande importanza diplomatica, evidenziato anche attraverso un video ufficiale, testimonia l'impegno condiviso per rafforzare i rapporti bilaterali e promuovere la cooperazione internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 “Signor Presidente, le rinnovo il benvenuto a Roma. Per la Repubblica Italiana è un onore la sua presenza qui a Roma e per me è davvero un grande piacere poter conversare con lei. La sua visita sottolinea la grande collaborazione che vi è tra Mozambico e Italia e la grande amicizia che intercorre tra i nostri popoli, oltre che tra le nostre istituzioni. Quest’anno ricorrono i 50 anni delle nostre relazioni e quindi di conseguenza vi è una spinta ulteriore che la sua visita accresce per intensificare la nostra collaborazione”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

mattarella riceve presidente mozambicoMattarella riceve il Presidente del Mozambico: Grande collaborazione e amicizia - Per la Repubblica Italiana è un onore la sua presenza qui a Roma e per me ... Da stream24.ilsole24ore.com

mattarella riceve presidente mozambicoQuirinale: Mattarella riceve Presidente Mozambico - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive