Mattarella riceve il Presidente del Mozambico | Grande collaborazione e amicizia – Il video
Il Presidente Mattarella accoglie a Roma il Presidente del Mozambico in un incontro che rafforza i legami di collaborazione e amicizia tra i due paesi. Un momento di grande importanza diplomatica, evidenziato anche attraverso un video ufficiale, testimonia l'impegno condiviso per rafforzare i rapporti bilaterali e promuovere la cooperazione internazionale.
(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 “Signor Presidente, le rinnovo il benvenuto a Roma. Per la Repubblica Italiana è un onore la sua presenza qui a Roma e per me è davvero un grande piacere poter conversare con lei. La sua visita sottolinea la grande collaborazione che vi è tra Mozambico e Italia e la grande amicizia che intercorre tra i nostri popoli, oltre che tra le nostre istituzioni. Quest’anno ricorrono i 50 anni delle nostre relazioni e quindi di conseguenza vi è una spinta ulteriore che la sua visita accresce per intensificare la nostra collaborazione”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale. 🔗 Leggi su Open.online
Mattarella riceve il Presidente del Mozambico: Grande collaborazione e amicizia - Per la Repubblica Italiana è un onore la sua presenza qui a Roma e per me ... Da stream24.ilsole24ore.com
Quirinale: Mattarella riceve Presidente Mozambico - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
La #fiammaolimpica al Quirinale: #Mattarella riceve la lanterna, Roma avvia le cerimonie lacapitale.it/articolo/fiamm… Vai su X
Mattarella riceve al Quirinale i vincitori del Premio Leonardo Mattarella riceve al Quirinale i vincitori del Premio Leonardo - facebook.com Vai su Facebook
Perché sui villaggi natalizi ci sono sempre i trenini? Ecco i 3 motivi lucascialo.it
Juve Pafos, ciprioti pericolosi allo Stadium: palo e occasioni per gli ospiti, il pubblico reagisce così! ... juventusnews24.com
Mara Venier: «Orgogliosa di essere nazionalpopolare. La gente vuole un pomeriggio sereno, Domenica In non si ... leggo.it
Virtus-Hapoel, partita ad alta tensione: imponente dispositivo di sicurezza. Madrid: “In Fiera tutto più ... ilrestodelcarlino.it
LIVE Chelsea-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: tentativo di Giugliano dalla distanza! oasport.it
Audi ha venduto Italdesign alla Ust lettera43.it