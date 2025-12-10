Mattarella in visita al carcere di Rebibbia | Le iniziative culturali come una fenice per i detenuti – Il video
Il presidente Mattarella ha visitato il carcere di Rebibbia, sottolineando l'importanza delle iniziative culturali come strumenti di rinascita per i detenuti. Durante la visita, sono state raccolte testimonianze di personalità di spicco nel mondo della cultura, evidenziando il ruolo positivo dell'arte e dell'educazione nel percorso di reinserimento sociale.
(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Abbiamo raccolto testimonianza di tre alte espressioni di cultura. Questa piece teatrale così ben intepretata è testimonianza dello studente che ha iniziato un percorso di cultura accademica. Tutte e tre queste manifestazioni di cultura hanno in comune il senso e il significato che si vuole esprimere. La rinascita, il futuro, non soltanto la speranza ma la certezza del futuro. Ringrazio il maestro Eugenio Tibaldi per l’opera. Avere collocato insieme il suo genio artistico e accompagnato le sensibilità artistiche delle donne di Rebibbia è stato un grande lavoro. 🔗 Leggi su Open.online
