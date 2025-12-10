Mattarella | In molte carceri condizioni inaccettabili servono più progetti
Durante l'inaugurazione dell'installazione “Benu” nella Casa Circondariale femminile di Rebibbia, il presidente Mattarella ha evidenziato le condizioni inaccettabili in molte carceri italiane e l'importanza di promuovere più progetti culturali e formativi per migliorare la situazione.
(LaPresse) Durante l’inaugurazione dell’installazione permanente “Benu” di Eugenio Tibaldi nella Casa Circondariale femminile di Rebibbia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore dei progetti culturali e formativi sviluppati all’interno dell’istituto. Mattarella ha definito queste iniziative “esemplari”, ricordando però che in molte carceri italiane le condizioni restano “totalmente inaccettabili” e prive di attività analoghe. Il capo dello Stato ha invitato a raccogliere e sviluppare il messaggio dei cinquant’anni dell’ordinamento penitenziario, ribadendo l’importanza di percorsi che offrano prospettive culturali, professionali e di futuro alle persone detenute. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ammassate disamine, statistiche, comparazioni, riflessioni, prefazioni, postfazioni, cominciamo dalla coda e poi riprendiamo dalla testa: il problema «casa» è un problema per chi non ce l’ha, un problema sempre più grosso, e un bell’affare per chi ne ha molte - facebook.com Vai su Facebook
Molto grato per un fine settimana che si percepirà ancora a lungo nella nostra amicizia : dalle relazioni tra i cittadini incoronate dal “Premio dei Presidenti” allo storico discorso del Presidente Mattarella al Bundestag, coopereremo ancora più strettament Vai su X
"Condizioni inaccettabili". Mattarella torna a denunciare le condizioni nelle carceri - Il Capo di Stato, oggi in visita alla sezione femminile del carcere di Rebibbia: "Va valorizzato il protagonismo degli istituti di pena per garantire ... Lo riporta huffingtonpost.it
Celtic-Roma, il pronostico marcatori: sorpresa Koné sololaroma.it
Arresti in Cisgiordania. Hamas: violata tregua tv2000.it
Vagnati esonerato dal Torino, fulmine a ciel sereno per i granata! Ufficiale la scelta di Cairo, torna ... juventusnews24.com
Irene Pivetti, confermata condanna a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio: “Sono innocente, la ... ildifforme.it
Un aperitivo per ripensare l’umano lanazione.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni, la decisione durissima: di cosa è accusata, le sue parole thesocialpost.it