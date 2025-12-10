Mattarella | In molte carceri condizioni inaccettabili servono più progetti

Durante l'inaugurazione dell'installazione “Benu” nella Casa Circondariale femminile di Rebibbia, il presidente Mattarella ha evidenziato le condizioni inaccettabili in molte carceri italiane e l'importanza di promuovere più progetti culturali e formativi per migliorare la situazione.

(LaPresse) Durante l’inaugurazione dell’installazione permanente “Benu” di Eugenio Tibaldi nella Casa Circondariale femminile di Rebibbia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore dei progetti culturali e formativi sviluppati all’interno dell’istituto. Mattarella ha definito queste iniziative “esemplari”, ricordando però che in molte carceri italiane le condizioni restano “totalmente inaccettabili” e prive di attività analoghe. Il capo dello Stato ha invitato a raccogliere e sviluppare il messaggio dei cinquant’anni dell’ordinamento penitenziario, ribadendo l’importanza di percorsi che offrano prospettive culturali, professionali e di futuro alle persone detenute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

