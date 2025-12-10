Mattarella | In alcune carceri le condizioni sono del tutto inaccettabili

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il carcere femminile di Rebibbia, evidenziando le condizioni inaccettabili di alcune strutture detentive. Durante la visita, ha inaugurato “Benu”, un’installazione di Eugenio Tibaldi realizzata con le donne recluse, simbolo di rinascita, speranza e nuove opportunità di reinserimento.

La cultura come strumento di rinascita per le persone detenute. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita al carcere femminile di Rebibbia, dove ha inaugurato "Benu", installazione permanente di Eugenio Tibaldi realizzata insieme alle donne recluse e carica di riferimenti alla rigenerazione, al futuro e alla possibilità di un nuovo inizio. Nel suo intervento, Mattarella ha ribadito l'importanza dei percorsi culturali già attivi nei due istituti del complesso penitenziario, dove lo studio, il teatro e l'arte figurativa costituiscono strumenti fondamentali per favorire la volontà di rinascita e costruire nuove prospettive per chi si trova in detenzione.