Mattarella entra nel carcere femminile

Alle 14.50, il Presidente Mattarella ha visitato il carcere femminile, sottolineando l'importanza di valorizzare il ruolo degli istituti di pena. La sua visita evidenzia l'attenzione alle politiche di recupero e reinserimento, puntando a offrire opportunità di ripresa e rinascita alle detenute, in un percorso di riforma e rispetto dei diritti umani.

14.50 "Va valorizzato il protagonismo degli istituti di pena per garantire prospettive, ripresa e rinascita. Qui ho visto iniziative emblematiche ed esemplari". Purtroppo altri istituti di pena presentano "condizioni totalmente inaccettabili". Così il Presidente Mattarella in visita al carcere femminile di Rebibbia a Roma, dove si inaugura "Benu". Mattarella esorta a "non dimenticare il fine rieducativo della pena". Nell'ordinamento penitenziario italiano c'è "il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità", ricorda. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’incasso record, l’assenza di Mattarella, l’ultima direzione di Chailly. E ancora: dove vedere la Prima diffusa - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella oggi a Rebibbia, visita al carcere femminile - Il messaggio del capo dello Stato nella Giornata mondiale dei diritti umani: “Italia ne sostiene il rispetto e ripudia la guerra, non indebolire istituzioni ... Segnala repubblica.it