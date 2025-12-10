Mattarella entra nel carcere femminile
Alle 14.50, il Presidente Mattarella ha visitato il carcere femminile, sottolineando l'importanza di valorizzare il ruolo degli istituti di pena. La sua visita evidenzia l'attenzione alle politiche di recupero e reinserimento, puntando a offrire opportunità di ripresa e rinascita alle detenute, in un percorso di riforma e rispetto dei diritti umani.
14.50 "Va valorizzato il protagonismo degli istituti di pena per garantire prospettive, ripresa e rinascita. Qui ho visto iniziative emblematiche ed esemplari". Purtroppo altri istituti di pena presentano "condizioni totalmente inaccettabili". Così il Presidente Mattarella in visita al carcere femminile di Rebibbia a Roma, dove si inaugura "Benu". Mattarella esorta a "non dimenticare il fine rieducativo della pena". Nell'ordinamento penitenziario italiano c'è "il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità", ricorda.
